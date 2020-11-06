На Центральной набережной Волгограда строители забетонировали сцену амфитеатра

Фото: АО "Стройтрансгаз"

На берегу Волги в центре города продолжается строительство амфитеатра. На набережной Волгограда подрядная организация завершила бетонирование сцены сооружения. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе АО «Стройтрансгаз», строительные бригады оставили небольшое отверстие под работающий башенный кран. С его помощью рабочие сейчас возводят вертикальные конструкции амфитеатра. А когда эти работы завершат, подрядчик разберет кран и уложит оставшиеся кубометры бетона.

Площадь сцены будущего амфитеатра составляет 531 квадратный метр. После завершения всех работ он сможет вместить 2 300 человек. Пока на объекте на 64% готово возведение монолитных конструкций. Впереди по плану у рабочих установка вдоль берега Волги колоннады.

Подрядная организация забила на глубину 12 метров 44 буронабивные сваи, что стало основанием для пешеходной эстакады. Волгоградцам и гостям города после открытия амфитеатра не надо будет испытывать судьбу и перебегать нулевую продольную, чтобы добраться до него. Специальный мост соединит улицу Чуйкова и набережную.

Компания-застройщик параллельно ведет работы по благоустройству территории Центральной набережной имени 62-й Армии. Она почти подготовила 214 парковочных мест для автомобилей, уложила более 19 000 квадратный метров тротуарной плитки. На центральной лестнице строители смонтировали гранитные ступени на центральной лестнице, ремонтируют причальные стены. В парковой зоне на нижней террасе специалисты высадили 130 деревьев и 2500 кустарников, укладывают газон, а также провели 6 километров водопровода для полива растений, которого ранее там не было.