Волгоградцы старше 50 лет с признаками ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на коронавирус

Экспресс-тест на антиген дает результат за считанные минуты Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области активно начала использоваться система экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь моментальное исследование медики будут делать всем пациентам от 50 лет, у кого есть признаки ОРВИ или гриппа. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, тестирование будет проводиться всем волгоградцам предпенсионного возраста, которые обратились за медпомощью.

- Пациенты старше 50 лет с признаками ОРВИ или гриппа и с подозрением на ковид при первичном обращении в обязательном порядке пройдут экспресс-тест на антиген. Причем, независимо от места –в поликлинике или на дому.

С 29 октября экспресс-тестирование на коронавирус проводилось среди жителей Волгоградской области старше 65 лет с признаками болезни. А уже в начале ноября такой вид исследований на ковид стал применятся для многодетных семей, беременных женщин и детей-инвалидов.