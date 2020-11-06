Появилось видео ареста убийцы 10-летней волгоградской девочки

Фото - скрин видео Волгоградского областного суда.

32-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 10-летней школьницы из хутора Поднижний Клетского района Волгоградской области, отправили за решетку. Сегодня, 6 ноября районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 января 2021 года.

Напомним, маленькая девочка пропала в ночь с 4 на 5 ноября.

- Как рассказала следователям мама школьницы, она вернулась домой от подруги примерно в полночь. Дочери дома уже не было, - рассказывают «КП-Волгоград» в областном суде.

Ребенка почти сутки искали сотни людей в хуторе и близлежащей округе. Были задействованы лучшие сыщики, волонтеры и криминалисты. К вечеру 5 ноября тело ребенка обнаружили в километре от ее дома в лесу. Ее задушили.

Выяснилось, что причастен к этому сожитель мамы убитой девочки – житель Оренбургской области.

- На допросе мужчина признался, что задушил девочку. А когда она перестала подавать признаки жизни, он спрятал ее тело в лесополосе, - добавляют в суде.

Пока постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Но в СУ СК по региону говорят, что уже в ближайшее время мужчине предъявят обвинение в особо тяжком преступлении.

- Статья, которая ему грозит, подразумевает вплоть до пожизненного лишения свободы, - отмечают в региональном следственном управлении.