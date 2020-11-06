«Ротор» опять оштрафовали за матерную брань болельщиков

Фото СК "Ротор".

Футбол в Волгограде – это всегда накал страстей и буря эмоций. Наши фанаты очень рьяно болеют за любимую команду. Иногда уж чересчур рьяно – так, что потом клубу «прилетают» штрафы за неподобающее поведение болельщиков. Вот после матча с ЦСКА волгоградскому «Ротору» опять придется раскошеливаться: РФС наказал сине-голубых на 85 тысяч рублей.

За что? Как гласит решение дисциплинарного комитета РФС – «за скандирование зрителями оскорбительных выражений» - «Ротор» заплатит 50 тысяч рублей, а «за массовые нарушения требованияй санитарного регламента Чемпионата» еще на 35 тысяч рублей.

Надо сказать, что ЦСКА тоже оштрафовали, причем по тем же пунктам. Вот только сумма наказания немного меньше. За нарушение санитарных требований москвичи заплатят 40 тысяч рублей, а за нецензурные выкрики всего 10 тысяч рублей. Видимо, столичные фанаты более культурно выражались.