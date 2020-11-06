Барсучий жир от коронавируса: волгоградцы подбирают необычные аналоги отсутствующих в аптеках лекарств

На полках волгоградских аптек продолжается дефицит лекарств от ковида Фото: Иван МАКЕЕВ

Болеющие коронавирусом волгоградцы, которые лечатся на дому, продолжают искать аналоги препаратов. Тех лекарств, которые назначает врач, на полках аптек нет. Но ковид не ждет, лечение нужно начинать стремительно. Некоторые жители Волгоградской области из-за отсутствия выписанных им препаратов начинают лечиться даже барсучьим жиром. На брифинге оперативного штаба у заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова журналисты спросили, насколько он эффективен? Он ответил, что для корректировки лечения нужно проконсультироваться со специалистом.

- Мы пользуемся официальными методическими рекомендациями, - сказал Николай Алимов. - Барсучий жир в них отсутствует как средство лечения.

Но что делать, если в аптеках по-прежнему дефицит лекарств от коронавируса? Николай Алимов отметил, что вопрос решается. Нужно подождать. Лекарства в Волгоградской области есть. Упростившийся процесс маркировки на федеральном уровне должен помочь в ближайшее время пополнить полки аптек. А причиной, почему сейчас волгоградцы не могут найти препараты, зампредседателя облздрава назвал повышенный ажиотаж. Кто-то скупил таблетки про запас.

- Сегодня на селекторе с минздравом были озвучены моменты, которые обуславливают дефицит препаратов. Одна из них – ажиотаж, создаваемый на фоне пандемии и страхов населения.

Николай Алимов призвал обеспокоенных жителей Волгоградской области не скупать лекарства большими количествами.