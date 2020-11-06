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Без интима и без денег: в Волгограде слесарь отдал лжепроститутке 80 тысяч

Мужчина попался на удочку аферистов
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина так хотел женской ласки, что отдал всю зарплату.

Мужчина так хотел женской ласки, что отдал всю зарплату.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Это ж как надо соскучиться по женской ласке, чтобы отдать всю свою зарплату за ночь любви? Но, видимо, 56-летнему слесарю из Волгограда желание секса затмило разум, по-другому вряд ли можно объяснить его поступок. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Главке, мужчина отдал виртуальной проститутке почти 80 тысяч рублей. При этом интима так и не получил.

- Мужчина нашел объявление на одном из сайтов в сети. Позвонил. На другом проводе девушка милым голосом заверила его, что сделает все в лучшем виде, но только после предоплаты и продиктовала счет, на который клиент должен перечислить деньги. Мужчина перевел нужную сумму. Однако потом оказалось, что надо оплатить еще страховку за мебель и время нахождения на съемной квартире. В итоге несколькими частями волгоградец перевел 79,5 тысяч рублей, - сообщают подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Чем все закончилось? А закончилось заявлением в полицию. Потому что после перевода денег телефон, на который звонил мужчина, перестал отвечать. Так волгоградец оказался в полиции.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность аферистки.

Криминал