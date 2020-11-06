Семья убитой под Волгоградом 10-летней девочки была под наблюдением опеки

Девочку убил 32-летний приятель матери.

В страшной трагедии, которая произошла в хуторе Поднижний Волгоградской области, сейчас разбираются следователи. 10-летнюю малышку нашли в лесу задушенной. Ее убил 32-летний сожитель матери убитого ребенка. Семья, в которой росла девочка, была неблагополучной. Больше года она была под наблюдением органов опеки. Сейчас специальная комиссия проверяет причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Как сообщили «КП-Волгоград» в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Клетского района, в семье было четверо детей - три дочери и сын. Убитая девочка была самой младшей. Отец отбывает срок во Фролово. А мать не исполняла свои обязанности, поэтому с мая 2019 года семья находится под пристальным вниманием соцзащиты.

Домой к многодетной семье ходили представители районного отдела образования, центра соцзащиты, полиции, врачи. Это были не только профилактические рейды, но и занятия с психологом, беседы с матерью. Последний раз комиссия побывала в неблагополучной семье в конце октября.

С самой убитой девочкой проблем не было. Она ходила в школу, на учете не состояла, из дома не уходила.

Напомним, 10-летнюю школьницу из хутора Поднижний искали почти сутки. Ее тело нашли в лесу в километре от дома к вечеру 5 ноября. Приятель матери сам показал место, где его спрятал.