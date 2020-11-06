В Волжском «пятерка» сбила на «зебре» маму с двумя дочками

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 6 ноября на улице Мира в Волжском под колесами автомобиля оказались две маленькие девочки и их мама. В 7.55 пешеходы перебегали дорогу по нерегулируемой «зебре». В правом крайнем ряду автомобиль притормозил, чтобы их пропустить. А 68-летний водитель за рулем «ВАЗ-2105» в среднем ряду сбавлять скорость не стал и по невнимательности сбил трех человек. Следом в «пятерку» влетел «Volkswagen Polo», водитель которого тоже не притормозил рядом с пешеходным переходом. По видеокадрам видно, что свидетели дорожно-транспортного происшествия сразу же бросились оказывать помощь пострадавшим. Приехавшая на место скорая помощь увезла детей четырех и восьми лет в больницу. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, по предварительной информации у девочек ушибы и ссадины. Их жизни ничего не угрожает.

В региональном Главке МВД добавили, что пешеходный переход, где произошло происшествие, оборудован световой сигнализацией. Там нанесена свежая разметка.