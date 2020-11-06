Молодая автоледи в центре Волгограда насмерть задавила пенсионера

Авария на трассе "Средняя Ахтуба – Краснослободск". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде накануне, 5 ноября, трагедией обернулось дорожно-транспортное происшествие в Центральном районе. 25-летняя девушка за рулем «Toyota Chaser» ехала по улице Пархоменко с улицы Хиросимы в сторону Ткачева. Дорогу в неположенном месте решил перейти 85-летний пенсионер. Автоледи не успела притормозить, как и не остановился пешеход перед двигающейся машиной. Иномарка сбила пожилого человека, которого с тяжелыми травмами увезла скорая помощь. Но спасти медикам мужчину не удалось, он умер в больнице.

Пожилой пешеход решил пересечь дорогу в неустановленном месте и в Краснооктябрьском районе. 79-летний мужчина переходил дорогу в 13.55 на улице Гуртьева. Ехавший 51-летний водитель за рулем «Kia Rio» не успел среагировать и сбил пешехода. Пенсионер был госпитализирован.

В Камышинском районе под колеса попала женщина, которая шла по тротуару. На улице Леонова 51-летняя водитель на «Ford Fiesta» не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ-21043», у которого было преимущество. Неминуемо произошло столкновение, после чего иномарка по инерции выскочила на пешеходную часть и наехала на 61-летнюю камышанку. Пешеходу потребовалась медицинская помощь в больнице.

На трассе «Средняя Ахтуба – Краснослободск» водитель грузового фургона не справился с управлением и влетел в металлический отбойник. После этого автомобиль отбросило на стоящий «КАМАЗ» и 34-летнего дорожного рабочего, который находился на обочине. «Неотложка» увезла его в медучреждение.