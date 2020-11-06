Под Волгоградом суд вынесет приговор воителю, который напился и чуть не угробил сына

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Городищенский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, по вине которого в ДТП серьезные травмы получил его сын. 22 июня 2020 года 36-летний автомобилист за рулем «Chevrolet Lacetti» двигался в СНТ «Птицевод». В зеркало заднего вида он приметил машину ДПС. Испугавшись, что полицейские могут его остановить, он нажал газ в пол и попытался от них скрыться. А к чему были опасения? Водитель был нетрезв. Однако в таком состоянии, да еще и на высокой скорости можно не совладать с управлением машиной. Еще и на улице было темно, был десятый час вечера. В итоге «Chevrolet» повело, и иномарка опрокинулась. На переднем сидении авто сидел 8-летний сын водителя, который во время аварии выпал из окна. Мальчик получил серьезные повреждения - перелом костей черепа и таза, ушиб головного мозга.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении отца, который поставил под угрозу жизнь сына. Вину он признал и раскаялся в содеянном. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о его принятии к производству.