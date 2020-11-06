В Волгограде подрядчик делает дорогу к детской больнице и детсаду

Дорожные бригады приступили к ремонту улицы Канунникова Фото: Мария ЛЕНЦ

Подрядная организация начала ремонт дороги на улице Канунникова в Волгограде. Асфальт на этом проезде не обновлялся десятилетиями. Проехать на машине было настоящим испытанием для волгоградцев. А эта дорога ведет не только к жилым массивам Ворошиловского района, но также к Детской клинической больнице №8 и детскому саду №237. Сейчас на объекте строители срезали старый асфальт и приступили к обновлению колодцев. По завершению этой части работ бригады начнут укладку асфальта. Он будет состоять из двух слоев – выравнивающего и финишного с добавлением специальных минеральных добавок. Дорога должна прослужить не один и даже не два года, чтобы автомобилисты и пешеходы смогли забыть, что из себя представляла ранее улица Канунникова.

Как сообщили «КП-Волгоград» в городской администрации, все материалы, используемые при строительстве дороги, а также готовое асфальтовое покрытие пройдут тщательную экспертизу специализированной лаборатории.