Волгоградец снял с высоты птичьего полета реконструкцию набережной

Фото - скрин видео группы "Волгоградсверху"

Волгоградский видеоблогер Александр Блинков стабильно раз в полгода снимает с камеры своего квадрокоптера, как меняется Набережная Волгограда. Уже который год здесь ведется реконструкция. День за днем береговая линия становится все краше. С высоты птичьего полета особенно хорошо видны преображении. Вот и новая спортивная площадка, и новый фонтан, и саркофаг над поднятым со дна Волги бронекатером, и уже приобретающий черты амфитеатр… Но увиденное вгоняет Блинкова в грусть. Почему?

- В июне приятно удивило благоустройство в районе БК-31. Сейчас вгоняет в грусть размах полей плитки, асфальта, бетона..., - пишет под своим видео блогер.

Многие с Александром Блинковым соглашаются: мол, в жарком Волгограде без тени деревьев это будет пустынная зона. Но есть волгоградцы настроенные более позитивно: «Не торопи события, все будет! И будет у нас супернабережная!, «Хоть что-то начали делать. Набережная ведь была в ужасном состоянии».

То ли еще будет через год.