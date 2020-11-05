Вспышки коронавируса зафиксированы в Камышине и Котово

Наибольший прирост пациентов в возрасте от 30 до 49 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 5 ноября рекорд по суточному приросту новых заболевших коронавирусом – 217 человек. Новые случаи заболевания выявлены у жителей 19 городов и районов Волгоградской области. Волгоград, как обычно, в антилидерах. Сегодня в областной столице 84 пациента получили положительные тесты на ковид. На втором месте неприятного списка Волжский, где 30 новых заболевших. Среди районов наибольший прирост зафиксирован в Камышинском. Там борьбу с ковидом начали 23 человека. В Котовском районе у 17 жителей диагностировали COVID-19, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 5 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Городищенском районе сегодня 13 новых случаев коронавируса. В Михайловском районе заболели 8 человек, в Ленинском и Среднеахтубинском – по 7. В Октябрьском, Светлоярском районах по 5 пациентов узнали о неприятном диагнозе. В Калачевском районе вирус подхватили 4 человека, в Быковском, Палласовском – по 3. По 2 жителя получили положительные тесты в Чернышковском и Дубовском районах, в Иловлинском, Клетском, Серафимовичском и Старополтавском – по 1.

Больше всего заболевших волгоградцев в возрасте от 30 до 49 лет – 69 человек. Заболели 63 жителя области, которым 50-64 года. 54 пациента старше 65-ти лет. Подтвердился коронавирус у 26-ти человек от 18 до 29 лет. Среди школьников 4 заболевших 7-14 лет и 1 в возрасте 15-17 лет. Малыши до одного года жизни и дошколята сегодня не заболели.