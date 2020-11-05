В Волжском вспыхнул пожар у автобусного завода

Пожарные быстро справились с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Волжского сегодня напугал пожар рядом с заводом «Волгабас». Столб черного дыма подымался вверх на несколько десятков метров и был видео из разных точек города-спутника. На место возгорания выехали отряда пожарно-спасательной службы. Сообщение о происшествии поступило в 12.57, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Оказалось, что горел мусор на площади 80 квадратных метров на улице Пушкина рядом с автобусным заводом. Огнем был охвачен и пластик. Поэтому дым поднимался так высоко. На видео в социальных сетях видно, как работники завода спасают пластиковые детали. Возможно, они предназначались для утилизации.

Огнеборцы оперативно справились с пожаром — за считанные минуты. Они потушили огонь уже в 13.14. Во время происшествия никто не погиб и не пострадал.