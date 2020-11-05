«COVID – это клеймо на животном, а не эпидемия»: волгоградец в суде требует отменить масочный режим

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Волгоградец поднял бунт против масочного режима, который сейчас действует в Волгоградской области из-за пандемии коронавируса. Зовут бунтовщика Станислав Терентьев, и он принципиально не носит маску. И хотя «антимасочников» в России хватает, наш земляк пошел дальше всех: он пошел в суд оспаривать постановление губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности. Сегодня, 5 ноября, в Волгоградском областном суде состоялось первое слушание по этому делу.

- Волгоградец указывает, что требование использовать маски негативно сказывается на его здоровьи и ущемляют его права. По его мнению, введение. А термин «COVID» Терентьев расшифровывает как клеймо на животном (COW – корова и ID – идентификатор). А обязательную самоизоляцию мужчина и вовсе объясняет всеобщим психическим расстройством, - рассказывают «КП-Волгоград» в Волгоградском облсуде.

В своих доводах Терентьев опирается на мнение немецкого патологоанатома и бывшего санитарного врача Москвы, а также на видео-ролики в сети и даже приводит графики динамики смертности от пневмонии.

«На территории Волгоградской области не было и нет ни пандемии, ни вспышки коронавируса», - настаивает в суде волгоградец.

При этом его, как он полагает безосновательно, не пустили без маски в МФЦ и в отделение полиции, а также в администрацию Ворошиловского района и в психбольницу.

- Истец указывает также, что в оспариваемом постановлении отсутствует печать и подпись, и признать его незаконным, - добавляют в суде.

Правда, пока решение в суде не вынесли. Слушание отложили: дали время мужчине «привести исковое заявление в соответствие требованиям Кодекса административного судопроизводства». Следующее заседание состоится 11 ноября.