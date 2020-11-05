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На аллее вдоль проспекта Жукова спилят 64 дерева

Но потом за 91 миллион рублей здесь сделают новую бульварную зону
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Обновят участок от улицы Хорошева до Самарского разъезда по нечетной стороне домов.

Обновят участок от улицы Хорошева до Самарского разъезда по нечетной стороне домов.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В следующем – 2021 году – в Волгограде приступят к обустройству бульвара вдоль проспекта Жукова. На участке от улицы Хорошева до Самарского разъезда власти обещают сделать комфортную прогулочную зону, с новым освещением, лавочками, арт-объектами и зелеными насаждениями. «КП-Волгоград» уже писала об этих планах мэрии, сегодня стало известно, что выполнять работы будет МБУ «Северное». А стоимость работ выросла до 91 миллиона рублей.

В администрации пояснили, что выросла не стоимость работ, а просто решили объединить два лота. Бульвар будут делать в два этапа: первый – от дома №121 до дома №133 (правая сторона по направлению к центру), вторая – от дома №133 до дома №157-а Хорошева. Общая стоимость двух этапов составляет 91,1 миллиона рублей. Деньги бюджетные: выделяются на 2021 год в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

- Работы будут идти по нечетной стороне проспекта Жукова. Как только контракт с МБУ «Северное» будет подписан, подрядчик приступит к работам. Общая площадь благоустройства составит порядка 10 тысяч квадратных метров, из них 5,5 тысяч отведено под озеленение, - уточняют в администрации Волгограда.

Правда, прежде, чем высаживать новые деревья и кустарники, здесь спилят старые. Под нож пойдут 64 дерева. Только на их устранение потратят почти 500 тысяч рублей. Зато после на 8,8 миллионов рублей купят и высадят молодые деревья. Здесь появятся ели, можжевельник, клены, катальпы, сосны, липы, туя (все саженцы, как обещают в мэрии, будут крупномерными – высотой от 2 до 4 метров) и много-много многолетних цветов. Чтобы это все не завяло, смонтируют поливочный водопровод, а чтобы не украли - систему видеонаблюдения.