Две женщины и 39-летний мужчина: новые смерти от ковида в Волгоградской области

Многие умирают от ковида, потому что долго не обращались за медпомощью. Фото: Иван МАКЕЕВ

К 5 ноября 2020 года в официальной статистике умерших от коронавируса в Волгоградской области уже 223 человека. В большей части это пенсионеры, но умирают, к сожалению, и достаточно молодые люди. Сегодня подтвердили смерть от ковида у 39-летнего мужчины из Михайловки, а также у двух женщин – одна жила в Волгограда, вторая в Калаче-на-Дону.

В региональном оперштабе говорят, что мужчина упустил время и слишком поздно обратился за помощью.

- Он обратился в поликлинику только через 5 дней после того, как почувствовал первые признаки недомогания. Продолжал лечиться амбулаторно, но через пару дней ему стало хуже. Когда его привезли в Михайловскую ЦРБ, он был уже в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Несмотря на всю оказываемую ему медпомощь, он скончался. Мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, - добавляют в оперштабе.

Смерть от ковида подтвердили и у 59-летней жительницы Калача-на-Дону.

- Женщина заразилась коронавирусом от родственника. Ее госпитализировали в Волжский, в больницу №3. Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией. К сожалению, лечение не принесло результата, - уточняют в опертштабе.

Говорят, у нее тоже были проблемы с сердцем. Как и у 86-летней жительницы Волгограда, которую медикам тоже не удалось спасти. Пенсионерка заразилась ковидом в семье. Обратилась за медпомощью только на пятые сутки. Ее в срочном порядке госпитализировали в больницу №5. Но было уже поздно.