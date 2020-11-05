В Волгограде два бизнесмена путем махинаций с налогами присвоил 460 миллионов рублей

Сотрудники волгоградской прокуратуры разоблачили бизнесменов-махинаторов, которые пять лет получали необоснованное возмещение НДС. Сумма, похищенная у государства за это время, составила более 460 миллионов рублей.

На мошенничестве попались гендиректор и фактический руководитель фирмы, которая занималась перепродажей сельскохозяйственной продукции. Что делали это аферисты? Они отчитывались в налоговую о якобы понесенных затратах за покупку товара у ряда подконтрольных фирм, а сами покупали продукцию у людей, которые не являются плательщиками НДС.

- Так, по схеме многоступенчатой системы фиктивных договоров с фирмами-однодневками, бизнесмены работали с 2011 по 2016 годы. Похищенная сумма составила более 460 миллионов рублей. Сейчас наложен арест на их недвижимое имущество на сумму свыше 110 миллионов рублей, - уточняют в прокуратуре.

Грозит этим ушлым предпринимателям до 10 лет колонии.