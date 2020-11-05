Волгоградцу, из-за которого в ДТП погиб 12-летний мальчик, дали шесть лет колонии

Мужчина попал в ДТП, после чего бросил машину с детьми на трассе и ушел домой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

38-летнего волгоградца, по вине которого погиб 12-летний мальчик и еще трое детей получили травмы, отправили в колонию. Ему дали шесть лет. Но ребенка уже не вернешь.

Это жуткое ДТП, напомним, произошло 8 июля этого года в Николаевском рафоне Волгоградской области. В тот день мужчина отправился с друзьями на пляж, прихватив с собой четверых детей - двух сыновей, племянника и проживавшего по соседству 12-летнего школьника. На пляже мужики выпивали, в том числе и водитель. Сев пьяным за руль, на трассе «Самар-Пугачев-Энгельс-Волгоград» он не справился с управлением, и машина перевернулась.

- Установлено, что мужчина не только превысил допустимую скорость, разогнавшись до 120 километров в час, но и не пристегнул детей. В результате 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. При этом водитель даже не вызвал скорую и полицию, он просто бросил машину с детьми на месте ДТП, а сам пошел домой. Его нашли сотрудники полиции дома, когда он допивал очередную бутылку, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

В прокуратуре Волгоградской области уточняют, что свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 6,5 годам колонии-поселения. Но приговор в законную силу еще не вступил.