В Волгограде на две ночи перекроют тоннель у ТРЦ «Акварель»

Так будет выглядеть новый перекресток.

Уже в ноябре в Волгограде планируют пустить движение автомобилей по продолжению улицы Электролесовской. Для этого сделают и новый полноценный перекресток на выезде на Вторую продольную. Для начала строители демонтируют ограждения на выезде из транспортного тоннеля у ТРЦ «Акварель» в сторону Кировского района. Начнут уже на этой неделе. Работать будут по ночам, чтобы не создавать грандиозных пробок в часы пик. А сам тоннель у «Акварели» закроют на ночь 5 и 6 ноября с 20.00 до 6 часов утра следующего дня.

- Движение будет временно приостановлено по подземной части транспортной развязки через тоннель в обоих направлениях, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии.

А вот надземная часть развязки будет доступна для волгоградских автомобилистов и днем, и ночью. После на новом перекрестке оборудуют выезд и пешеходный переход, на всех направлениях установят светофоры и дорожные знаки на выносных консолях .