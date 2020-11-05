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Общество

Монастырский хлеб, кролики, бочковые соленья: в Волгограде открылась ярмарка с продукцией фермеров

Торговая точка развернулась на улице Ангарской
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Волгоградцев на новой ярмарке ждут натуральные продукты от местных производителей

Волгоградцев на новой ярмарке ждут натуральные продукты от местных производителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде открылась новая ярмарка. Организаторы оборудовали торговую площадь на пересечении улиц Ангарской и Полины Осипенко в Дзержинском районе. Установлены 20 лотков для всесезонной продажи продукции. А все товары – от местных фермеров. На прилавках волгоградцы уже могут выбирать говядину, мясо кур, кроликов, монастырский хлеб, сметану, молоко, каймак и бочковые соления. Свою продукцию поставляют товаропроизводители из Городищенского, Кумылженского и Дубовского районов. В ближайшее время ассортимент пополнится хлебобулочными изделиями, в том числе приготовленные с добавлением томатного сока, а также сладостями и свининой.

Как рассказали «Комсомолке» в мэрии, сейчас на новой ярмарке готовы работать уже порядка трех десятков торгующих. Для покупателей и продавцов организатор оборудовал санузлы, места для сбора мусора. Вся продукция перед попаданием на прилавки проходит контроль.