Завершились поиски мужчины с грудным ребенком

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

3 ноября жительница Волгограда обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего супруга и 11-месячного сына. Мужчина вышел с ребенком на прогулку в Советском районе и исчез. И беды ничего не предвещало. Супруга 3 ноября была на работе, вернулась вечером домой, а там никого нет. Дозвониться до них не получалось. Более суток полиция и волонтеры искали отца с грудничком, сообщения об их исчезновении были в соцсетях и СМИ. Только 5 ноября 34-летний волгоградец и маленький ребенок нашлись. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области, они были в гостях у приятеля мужчины в соседнем – Кировском районе. Неужели празднование Дня народного единства так затянуло?

Сотрудники полиции установили, что с момента ухода волгоградец в квартире знакомого распивал алкогольные напитки. «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, изучит положение в семье подразделение по делам несовершеннолетних, после чего примет необходимые меры.