Скончался почетный гражданин Волгограда Михаил Зозуля

Фото: Администрация Волгограда

Печальная новость пришла сегодня утром. 5 ноября на 89-году жизни не стало Михаила Федоровича Зозули. На протяжении 35 лет он возглавлял Волгоградское трамвайно-троллейбусное управление – до 2002 года. При нем сеть общественного электротранспорта постоянно развивалась. Открывались новые маршруты, проложено 66 километров трамвайных и троллейбусных линий. При участии Михаила Зозули было октрыто троллейбусное движение в Красноармейском районе, запущена линия скоростного трамвая, которая стала визитной карточкой Волгограда и одной из достопримечательностей для туристов.

- Друзья и коллеги знали Михаила Федоровича как исключительно порядочного человека, интеллигентного и бесконечно доброго, настоящего профессионала своего дела, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города.

Администрация Волгограда выразила соболезнования родным и близким Михаила Федоровича. За свою работу он был удостоен разных наград и званий: Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Почетный работник транспорта России, Почетный гражданин города-героя Волгограда.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Зозули.