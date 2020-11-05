В Клетском районе ночью пропала 10-летняя девочка с язвочкой на губе

Екатерина Власова из хутора Поднижний пропала минувшей ночью. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Клетском районе Волгоградской области пропала 10-летняя девочка. Мама Екатерины Власовой заявила в полицию о пропаже дочери минувшей ночью. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, жительница хутора Поднижний пропажу ребенка заметила около полуночи. К поиску привлечены полицейские нескольких отделов МВД с применением служебных собак. Также девочку ищут общественники волонтеры и сотрудники местной администрации. Полицейские совместно с сотрудниками Следственного управления СКР по региону обрабатывают различные версии пропажи девочки.

Начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко сформировал сводный отряд, который также подключится к поиску в Клетском районе.

Пропавшая девочка Екатерина Власова 2010 года рождения. На вид ей 10-12 лет, рост 145 сантиметров. У нее худощавое телосложение, смуглое лицо, голубые глаза, темные волосы ниже плеч. На ней была черная куртка из кожзаменителя, белые туфли, черные гамаши, белая майка. Из особых примет у школьницы язвочка ну нижней губе от простуды.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Екатерины, сообщить по телефонам 02, 112, (84466) 4-12-73 и (8442) 30-43-45.