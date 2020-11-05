Отказался от медосвидетельствования: в Волгограде водитель устроил массовое ДТП с пострадавшим

ДТП в Ворошиловском районе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ежедневно сотрудники ДПС штрафуют водителей за езду в нетрезвом виде. А кто-то из автомобилистов отказывается проходить медицинское освидетельствование, совершая аварии с пострадавшими. Так случилось вечером 4 ноября. В Ворошиловском районе на улице Череповецкой загорелся красный сигнал светофора. Машины начали притормаживать, но не «ВАЗ-21102», за рулем которого был 32-летний мужчина. «Десятка» влетела в остановившийся «Renault Logan». Французская иномарка от удара продвинулась вперед и врезалась в «Kia Rio». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась 25-летнему пассажиру «Renault Logan», который получил травмы различной степени тяжести. А полицейские решили проверить виновника аварии на трезвость. Но водитель от этого отказался.

Во Фроловском районе серьезная авария произошла на трассе «Фролово-Дон». 60-летний водитель «ВАЗ-2106» выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь «ВАЗ-21140», за рулем которого был 38-летний мужчина. Автомобили столкнулись практически лоб в лоб. Госпитализация потребовалась 46-летней пассажирке «четырнадцатой».