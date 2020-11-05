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В Волгоградской области плата за детские сады станет выше

Соответствующий приказ опубликован на сайте комитета образования
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Пока неизвестно, на сколько вырастит оплата садиков

Пока неизвестно, на сколько вырастит оплата садиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все неумолимо дорожает. Растут цены в магазинах, становятся выше налоги и всевозможные платы. Так с нового года в Волгоградской области родители будут вынуждены платить больше за детские сады, в которые ходят их чада. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального комитета образования, науки и молодежной политики за подписью председателя Ларисы Савиной. Документ будет утвержден в ближайшее время.

Пока неизвестно, на сколько будет увеличена плата за детские сады. Приказ после утверждения начнет действовать с 7 января 2021 года. В прошлом году расценки также увеличились. Рост составил 4,2% - на 5 рублей 60 копеек. В месяц дорожание составило чуть более 120 рублей. Цены за садики устанавливаются в каждом муниципалитете отдельно.