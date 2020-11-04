Игроки «Ротора» постараются вывести сборную Грузии на чемпионат Европы

Бека Микелтадзе впервые вызван в сборную Грузии, раньше он играл только за юношеские команды. Фото: СК "Ротор".

На следующей неделе в клубном футболе наступит пауза на игры сборных. Без представительства в национальных командах не останется «Ротор». Три футболиста волгоградской команды получили вызов в сборную Грузии. После матча сине-голубых в 14-м туре РПЛ с тульским «Арсеналом» в расположение национальной команды отправятся защитник Соломон Кверквелия, полузащитник Зурико Давиташвили и нападающий Бека Микелтадзе, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Ротора». Последний, кстати, впервые приглашен в сборную Грузии. Сбор начнется 9 ноября. Команде под управлением Владимира Вайсса предстоят три важнейших поединка. 12 ноября в Тбилиси грузинские футболисты проведут стыковой матч со сборной Северной Македонии за право выхода на чемпионат Европы.

Также сборная Грузии сыграет два заключительных матча Лиги Наций - 15 ноября с Арменией и 18 ноября с Эстонией. Игры состоятся в Тбилиси.

Напомним, в ближайших матчах сборных игроки «Ротора» будут представлены не только в сборной Грузии. Защитник Данил Степанов отправится в расположение молодежной сборной России для подготовки к товарищеским матчам со сверстниками из Венгрии и Словении.