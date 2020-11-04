В Волгограде 5 ноября без света останутся детский сад, школа-интернат, котельная и 10 улиц

Энергетики продолжают чинить оборудование Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградские энергетики в ежедневном режиме продолжают проводить ремонтные и профилактические работы на оборудовании и линиях. Из-за этого жители многоэтажек и частного сектора в разных районах города остаются без света. Однако все работы ведутся днем, поэтому электричество возвращается до наступления сумерек. 5 ноября в Волгограде света не будет в Красноармейском, Кировском, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах, рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети Юг - Волгоград». Причем электричество будет отключено не только в жилом фонде, но и в социальных объектах.

В Краснооктябрьском районе 5 ноября с 9.30 до 14.00 без света останутся школа-интернат №6 на улице Качалова, 42а, а также детский сад №273 на Качалова, 48а. В этот же промежуток времени электричества не будет в жилых домах улицы Качалова №40, 42, 44, 46, 52, и в малоэтажках на улице Богунской №33, 35. Еще с 9.30 до 14.00 обесточена будет котельная по адресу Поддубного, 9.

В Кировском районе весь день – с 9.00 до 17.00 – без электроприборов придется обходиться жителям домов на улице Кирова №114, 114а.

В Красноармейском районе с 10.00 до 12.00 свет ресурсоснабжающая компания отключит на улицах Штурманской в домах №7а, 9 и Танеева №10, 12.

В Ворошиловском районе без света останутся адреса в частном секторе. С 9.00 до 17.00 электричество не будет по следующим адресам: улица Диккенса, 16-52 (четная сторона), 15-55 (нечетная сторона), 55а, 57; улица Азизбекова, 14, 20; улица Грановитая, 21-29 (нечетная сторона), 24-32 (четная сторона), 30а; улица Семенова-Тян-Шанского, 10а, 10б, 12а, 12б, 39, 22/95, 22/98-22/102 (четная сторона), 103, 107, 124, 125, 22/111, 22/115, 22/116, 22/123, 22/138-22/144 (четная сторона), 22/139, 22/108, 22/14, 22/142, 22/146, 22/156, 22/160, 22/30, 22/109, 22/127, 22/143, 22/145, 22/151, 22/159.