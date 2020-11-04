От коронавируса умерли два волгоградца и женщина из Старой Полтавки

Несмотря на старания медиков, число смертей от ковида растет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 4 ноября были подтверждены 6 летальных исходов от коронавируса. Такие данные привел ИЦК. Однако оперативный штаб зарегистрировал сегодня 3 жертвы ковида. Скончались мужчина и женщина из Волгограда, а также женщина из Старополтавского района.

56-летняя волгоградка при первых признаках недомогания обратилась в поликлинику. Терапевт дал ей направление на госпитализацию в Клиническую больницу №4. В инфекционном госпитале у пациентки диагностировали ковид с двусторонней пневмонией. У жительницы Волгограда были хронические заболевания эндокринной системы.

Спустя 5 дней после заболевания обратился за медицинской помощью 63-летний волгоградец. Обследование показало необходимость в лечении в стационаре. Медики направили его в клиническую больницу №5, где у мужчины подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких. Пациент имел проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами.

Пенсионерка из Старополтавского района заразилась коронавирусом от своего родственника. Она обратилась в медучреждение и сделала тест. Пока его результаты готовились, 73-летняя женщина лечилась дома. А когда пришел положительный результат, ее срочно отправили в городскую больницу №2 в Волжский. Помимо подтвержденного ковида у пожилой женщины с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя пневмония.

Всем заболевшим в госпиталях оказывалась помощь в соответствии с рекомендациями минздрава, в том числе в условиях реанимации. Но спасти их не удалось. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.