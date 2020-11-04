«Волгоград Арена» в честь Дня народного единства «замерла» в триколоре

Обычно "Волгоград Арена" переливается всеми цветами радуги Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В России сегодня, 4 ноября, отмечается День народного единства. В честь государственного праздника в цвета российского флага окрасилась «Волгоград Арена». Обычно, подсветка стадиона переливается разными цветами. Но 4 ноября быстро меняющийся режим освещенности фасада арены «замер» в режиме «триколор», сообщается на странице «Волгоград Арены» в Instagram.

- Волжские воды символически отразят исключительно бело-сине-красные, государственные переливы «короны», напоминая потомкам о том, как народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из российской столицы польских интервентов, - написано на страничке стадиона в соцсети.

В городе уже стемнело, а это значит, что волгоградцы могут успеть запечатлеть себя на фоне стадиона, окрашенного в бело-сине-красные цвета. И никакого нарушения социальной дистанции. Ведь в 2020 году праздники отмечаются в онлайн-формате из-за пандемии.