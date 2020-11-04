В Волгоградской области началась эпидемия ОРВИ среди взрослых

Волгоградскую область поражают ковид и ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области с каждым днем увеличивается прирост пациентов с коронавирусом. 4 ноября диагноз подтвердился у 213 волгоградцев. Однако растет заболеваемость не только ковидом. В Волгоградской области началась эпидемия ОРВИ. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, на прошедшей 44 календарной неделе 2020 года количество заболевших взрослых превышает пороговое значение в 2,7 раза. На улице переменчивая и даже обманчивая погода: то согревающее солнце, то пронизывающий ветер. Поэтому и растет число чихающих и кашляющих. Либо волгоградцам с признаками COVID-19 диагностируют ОРВИ.

А вот юные волгоградцы болеют меньше. Среди детей заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе ниже эпидемических порогов, добавили в Роспотребнадзоре.

В Волгоградской области пока не зафиксирован ни один случай гриппа. Тем временем, продолжается вакцинация против него. Уже сходили к врачам на прививку более 725 тысяч жителей области. Это около 30% от общего числа населения региона.