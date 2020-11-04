Полиция просит помощи в розыске убийцы волгоградской пенсионерки

Мужчину подозревают в жестокой расправе над пожилой женщиной. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция обращается к волгоградцам за помощью: разыскивают мужчину, которого подозревают в причастности к убийству пенсионерки. Правоохранители разослали фотографии предполагаемого убийцы с просьбой, если узнаете или увидите этого человека, сообщить им.

Разыскивают 62-летнего Юрия Бессараба. Возможно, именно он на днях зарезал 61-летнюю жительницу Дзержинского района. Напомним, 1 ноября окровавленное тело пенсионерки обнаружил в ее доме сын. Дверь в комнату, где убили женщину, была заперта на ключ. Рядом убийца зажег свечу и открыл на кухне газ в духовке. Видимо, преступник планировал взорвать дом, и замести следы.

Приметы разыскиваемого: на вид мужчине 50-55 лет, среднего телосложения, волосы седые средней длины, на макушке залысины.

Был одет: синяя балоньевая куртка, джинсы синие с потертостями, черная бейсболка, серо-коричневые туфли и солнцезащитные очки.

- Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите по следующим телефонам: дежурная часть Отдела полиции Дзержинского района гор. Волгограда – 36-60-60, оперативный сотрудник – 8- 917- 831-39-87, дежурная часть ГУ МВД – 30-43-45 или 02. Конфиденциальность сведений гарантируется, - уточняют в региональном Главке.