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Общество

Неэтично, опасно и вредно: в РПЦ осудили волгоградцев, изгонявших беса из своего 10-летнего сына

Владимир Легойда посоветовал отвести ребенка к врачам, а семье найти хорошего пастыря
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Владимир Легойда назвал неэтичным поступок волгоградских родителей, выставившим внутрисемейную беду на всеобщее обозрение.

Владимир Легойда назвал неэтичным поступок волгоградских родителей, выставившим внутрисемейную беду на всеобщее обозрение.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

История волгоградской семьи, которая решила, что в их 10-летнего сына вселился бес, и устроила на камеру отряд экзорцизма, дошла до Москвы и РПЦ. Видео, где родители «изгоняют дьявола», попалось на глаза и Владимиру Легойде, который является членом Общественной палаты РФ и пресс-секретарем патриарха Московского и всея Руси.

«Этой волгоградской семье, требуется квалифицированная помощь врачей для определения состояния душевного здоровья их ребенка, а также совет опытного пастыря», - написал в своем телеграмм-канале Легойда.

Пишет, к сожалению, в наши дни многие считают, что изгнание бесов - это панацея от всех жизненных проблем.

«Пьет - отчитка, не делает уроки - отчитка. увы, пользуются всевозможные лжестарцы, удовлетворяя потребность не в духовном окормлении, а в фактически магическом ритуале для «решения» всех проблем сразу. Самостоятельно судить о том, что человек, а в особенности ребенок, одержим злым духом, а тем более, самочинно пытаться изгнать из него бесов - опасно и вредно», - поясняет российский церковный и общественный деятель.

Он крайне негавтино отозвался о поступке волгоградской семьи, которая выложила в сеть ужасное видео с участием ребенка.

« Это крайне неэтично делать шоу из страданий человека, а тем более ребенка, совершенно неважно болен он душевной или духовной болезнью», - подытожил Легойда.