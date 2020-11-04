Аферисты украли у волгоградцев с карт еще миллион рублей

Сводки о мошенничествах лжебанкиров уже превосходят даже сводки волгоградской полиции о ДТП. Каждый день на удочку мошенников попадаются десятки волгоградцев. Вот, за минувшие сутки аферисты похитили с карт волгоградцев еще более 1 миллиона рублей. И все по одной и той же схеме: сообщают о том, что на человека кто-то пытается оформить кредит, и так узнают персональные данные.

- Мошенники просят сообщить код или номер, который придет в СМС на сотовый телефон владельца счета. Получив эту информацию аферисты через личный кабинет пользователя перечисляют деньги себе на счет, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

За сутки от таких лжебанкиров пострадала 26-летняя девушка из Волжского, она потеряла 60 тысяч рублей. А у 32-летнего рабочего металлургического предприятия из Волжского списали 370 тысяч рублей. 43-летний рабочий из Котельниково потерял 211 тысяч. Но больше всех досталось 61-летней жительнице из рабочего поселка Городище – у нее лжебанкиры похитили 476 тысяч рублей.

- Запомните: настоящие работники банка никогда не звонят и запрашивают по телефону сведения о карте клиента, её номер, код на обратной стороне, имя владельца карты, срок её действия и пин-код, - напоминают еще раз волгоградцам в региональном Главке. – Если у вас запрашивают данную информацию, просто прекратите разговор.