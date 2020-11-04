Розыск: в Волгограде пропал мужчина с 11-месячным ребенком

Присмотритесь, вдруг вы видели этого мужчину. Фото МВД Волгограда.

В Волгограде пропал мужчина с маленьким ребенком. Вышел 3 ноября с коляской погулять, и как в воду канул. Не вернулся ни к ночи, ни на утро 4 ноября. К поискам пропавших уже подключились волонтеры и полиция. Правоохранители просят помочь и неравнодушных волгоградцев.

Разыскивают 34-летнего волгоградца - Дениса Викторовича Попова. Он проживает с семьей в Советском районе Волгограда. Днем 3 октября он вышел на прогулку с 11-месячным сыном, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: мужчина славянской внешности, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, стрижка модельная.

Был одет: спортивная куртка с белыми полосками, джинсы и синие кроссовки.

Мужчина был с коляской темно-синего цвета.

- Если вы видели этого волгоградца, или знаете о его местонахождении, сообщите информацию в дежурную часть отдела полиции Советского района по телефону -93-76-26 или позвоните в 02, - обращаются к волгоградцам в МВД Волгограда.