В Волжском появится вулкан и поселятся шестиметровые динозавры

В парке на площади 1,3 гектара будет 28 динозавров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К новогодним праздникам у жителей Волжского Волгоградской области появится свой парк Юрского периода – с динозаврами, экотропинками и даже вулканом. Специалисты из Ярославля уже приступили к реализации проекта. Как уточняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского в город уже доставили первые фигуры доисторических животных.

Разместится этот уголок с динозаврами в парке «Волжский». Территорию, где «поселятся» аллозавры, диплодоки и тиранозавры, уже обнесли забором в экостиле, а сейчас строители монтируют входную группу. При входе посетителей будет встречать скала, украшенная головой динозавтра.

- На самой территории парка, которая займет 1,3 гектара земли, рабочие ведут прокладку инженерных коммуникаций. После приступят к устройству экотропинок. Выполнены они, к слову, будут из дерева. И вообще главное условия для размещения парка было – сохранить все зеленые насаждения, которые имеются сейчас на данной территории. Так что динозавры органично впишутся в существующий ландшафт, что создат дополнительно эффект «максимального погружения», - отметил директор МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» Андрей Минаев.

Всего в парке установят 28 фигур динозавров – от самых маленьких до 6-метровых. Все они будут двигаться и издавать звуки. Также в парке будет интерактивная зона, где и дети, и взрослые смогут принять участие в раскопках доисторических животных и почувствовать себя палеонтологами. А еще здесь появится вулкан высотой 4,5 метра и диаметром 5 метров, который будет извергать клубы дума.