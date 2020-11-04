Дети пошалили: в Волжском на пожаре ожоги получили два маленьких брата

Семилетний мальчик получил сильные ожоги. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вот недаром говорят «Спички детям – не игрушка». Вчера, 3 ноября, в городе Волжском Волгоградской области неудачная шалость с огнем двух маленьких братьев едва не закончилась трагедией. Доигрались, что устроили пожар в квартире, и сами оказались в больнице.

Случилось это в доме на улице Пушкина. Двое детей – 7 и 12 лет из многодетной семьи остались дома на время без присмотра взрослых, и за это время устроили этот «фейерверк».

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера примерно в 14.20. При прибытии на место ЧП установлено, что горят домашние вещи в одной из комнат квартиры. За десять минут пожар ликвидировали. Одного ребенка в срочном порядке увезли в больницу, - добавляют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Как стало известно позже - дети нашли емкость с бензином, она потом и вспыхнула.

Младший получил сильные ожоги – обожжены руки, туловище и голова. Второй ребенок тоже пострадал, но не так сильно. У обоих еще и отравление угарным газом. Сейчас дети находятся в ожоговом отделении в больнице №25 Волгограда.

Прокуратура Волгограда уже организовала проверку по данному факту.