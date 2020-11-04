На волгоградской трассе фура насмерть сбила пешехода

Смертельная авария произошла во вторник, 3 ноября, в Новониколаевском районе Волгоградской области. Вечером на московской трассе большегруз сбил пешехода. Удар был сильный, мужчина не выжил.

- Произошло это примерно в половине седьмого вечера на 665 километре трассы Р-22 «Каспий». 43-летний водитель на грузовике «Скания» ехал со стороны Москвы в сторону Волгограда, когда на дорогу буквально перед машиной выбежал 51-летний мужчина. Водитель фуры нажал на тормоз, но избежать наезда уже не сумел, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Надо уточнить, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, и, как водится, на нем не было никаких светоотражающих элементов.

- От полученных травм мужчина скончался в карете «скорой» помощи по пути в больницу, - добавляют в региональном Главке.