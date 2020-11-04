Квесты, выставки, концерт: волгоградцев зовут отметить 70-летие улицы Мира

7 ноября в Волгограде пройдет необычный праздник – праздник улицы Мира. Это самая первая улица, которую после войны восстановили в Сталинграде. Это было ровно 70 лет назад. К такой юбилейной дате сотрудники музея имени Машкова подготовили интересную программу мероприятий и приглашают волгоградцев на этот праздник.

Из-за ограничений по коронавирусу мероприятия пройдут в очно-заочном формате. Например, концерт, который подготовили волгоградские исполнители Максим Хмызов, Ирина Аксенова, Дмитрий Арутюнов, Наталья Мещерякова и Анастасия Ламар пройдет в виртуальном формате. Также дистанционно можно будет поучаствовать в мастер-классе по изготовлению уютного городского сувенира.

А вот произведения современной художественной фотографии «Свет улиц», можно будет увидеть реально – выставку устроят на Центральной набережной Волгограда.

- Экспозиция объединит более 50 произведений современных фотохудожников Волгограда: Александра Гривина, Алексея Гунькина, Андрея Степина, Вигена Аветисяна, Владимира Аксенова, Дмитрия Зимина и других, - добавляют в музее имени Машкова.

А еще для волгоградцев подготовили 17 авторских пешеходных экскурсий Волгограду.

- Пройдут интересные квесты в здании музея на проспекте Ленина, 21, причем как индивидуальные, так и групповые. Для участников подготовили необычные карты для выполнения заданий, над которыми работали искусствоведы, краеведы и профессоры нашего региона, - сообщают в музее Машкова.

Отметим, что это празднование станет главным событием проекта «Первая улица Мира», который музей Машкова реализует с 2018 года за деньги гранта благотворительного фонда Владимира Потанина. Он стал победителем конкурса «Музей 4.0» и получил 5 миллионов рублей на реализацию этого проекта.