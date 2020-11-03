Три новых «инфекционки», пять детсадов и две школы: волгоградские власти озвучили планы на 2021 год

Запланировали в 2021 году и реконструкцию НЭТа и ЦУМа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

2020-й медленно, но уверенно подходит к концу. Кажется, что весь мир ждет, чтобы он побыстрее закончился и наступил новый 2021-й с новыми планами, проектами и без коронавируса. Строят планы на следующий год и волгоградские власти. Сегодня глава Волгоградской области Андрей Бочаров внес свои предложения – что надо бы включить в бюджет 2021 года. Планов громадье.

Из самого актуального: заложить на следующий год средства на дополнительные выплаты медикам и в целом на борьбу с ковидом. Построить три новых инфекционных блока на 60 коек каждый – в Камышине, Михайловке и Калаче-на-Дону.

В планах сдать в 2021 году в Волгоградской области 27 объектов капитального строительства, в том числе 5 новых детсадов, две школы (на 1000 учеников в Красноармейском районе Волгограда и на 250 учеников в селе Отрадное городского округа Михайловка), а еще новый корпус онкодиспансера, 17 водоочистных сооружений, два спортивных кластера - в Волжском на базе стадиона имени Логинова и на базе стадиона «Пищевик». Не забыли и о культуре: на следующий год запланировали обновление сразу нескольких объектов, в том числе ЦУМ, ЦКЗ, Волгоградский планетарий и НЭТ.

Ну и, конечно, дороги: расходы на капитальный ремонт в 2021 году должны вырасти до 11,6 миллиарда рублей (в 2020-м они составляют 10,1 миллиарда).