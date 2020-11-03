Прокуратура Волгограда заставила музтеатр заплатить по долгам

На днях прокурор Волгоградской области Денис Костенко проводил личный прием. В этот день к нему с жалобой пришел бизнесмен и рассказал, что его фирма уже несколько месяцев безуспешно пытается получить оплату за свой труд от волгоградского музтеатра.

Дело в том, что музтеатр планируют обновить, и у фирмы обратившегося волгоградцы руководители заказали разработать и и согласовать проектно-сметную документацию на проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия регионального значения. Подрядчик свою работу выполнил в полном объеме еще в июле 2020 года, но ни через 15 дней после этого (как прописано в дороворе), ни через месяц, ни через два он денег так и не получил. А задолжали ему немало – более 850 тысяч рублей.

- В адрес главы Волгограда вынесено представление с требованием устранить нарушение. На данный момент вся задолженность перед подрядчиком погашена, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.