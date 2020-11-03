Дорогу по мосту Волжской ГЭС полностью откроют с 20 ноября

Фото администрации ВО.

Дороги из Волгограда в Волжский сегодня, 3 ноября, опять стоят в пробках, причем и дорога на мостовому переходу Волжской ГЭС и мост через Среднюю Ахтубу. А все потому что на обеих дорогах одновременно идут ремонтные работы. Но для водителей есть хорошая новость – движение по мосту Волжской ГЭС в полном объеме планируют открыть уже с 20 ноября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, подрядчик уже почти завершил все работы, предусмотренные на мостовом переходе в этом году. Напомним, ремонт мостового перехода начался еще в 2019-м, в этом году обновили еще два участка - протяженностью 572 и 884 метра. Обновили не только дорожное полотно, но и всю конструкцию моста.

- Движение на участке у железнодорожных путей уже открыто полностью. На втором участке сейчас рабочие устанавливают лотки поперечного водоотвода. Как только завершат эти работы, нанесут дорожную разметку, и движение возобновится полностью, - отмечают в администрации Волжского.

Но на этом ремонтные работы на мосту Волжской ГЭС еще не закончатся. В 2021 году предстоит выполнить третий, заключительный этап ремонта моста.