В Волгограде директор украл у своего предприятия 5 миллионов рублей

Экс-директор буквально обанкротил свое предприятие. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кто-то крадет конфеты в магазине, а кто-то миллионы у предприятия. Вот в Волгограде под суд пойдет гендиректор акционерного общества, который украл у своего же предприятия более 5 миллионов рублей.

Аферу, которую провернул этот бизнесмен, смогли раскрыть следователи СУ СК по Волгоградской области. Как они выяснили, еще осенью 2016 года гендиректор, взял у своего предприятия беспроцентный займ – в общем взял из кассы 6,5 миллионов рублей. За эти деньги он купил часть 50% доли в уставном капитале другой коммерческой организации. Потом купленное продал, а в кассу вернул лишь пятую часть займа (чуть больше миллиона рублей).

В итоге акционерное общество разорилось и на ликвидируемое предприятие назначили конкурсного управляющего. Бывший руководитель предоставил новому документы, согласно которым он вернул все заемные деньги. Но документы оказались фальшивыми.

- Теперь бывший гендиректор акционерного общества проходит по статье «присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение и уголовное дело передали в суд, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.