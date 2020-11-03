Из-за похорон экс-губернатора в Волгограде перекроют рокадную дорогу

Фото из архива КП.

5 ноября в Волгограде пройдет церемония прощания с бывшим губернатором региона Николаем Максютой. Пройдет она в Центральном концертном зале с 9.00 до 10.30. Ожидается, что попрощаться с экс-главой региона приедут многие. В связи с чем в мэрии Волгограда приняли решение перекрыть движение возле ЦКЗ по Нулевой продольной магистрали.

То есть, 5 ноября рокадная дорога на участке ои улицы Калинина дл улицы Краснознаменской будет перекрыта для транспорта с 06.00 до 12.00.

В это время на Нулевой продольной будет действовать пешеходный режим.

- Транспорт сможет объехать данный участок по улице Калинина, Рабоче-Крестьянской, Краснознаменской и проспекту Ленина, - уточняют в администрации Волгограда.

Напомним, сердце Николая Максюты остановилось 1 ноября. Ему было 73 года и он только переболел коронавирусом. Сказались последствия опасного вируса и смерть любимой супруги, которая умерла за три недели до его кончины.