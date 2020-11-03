Дорожники снова устроили многокилометровую пробку на трассе в Волго-Ахтубинской пойме

Не в первый раз дорожный ремонт парализует движение в пойме Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жителям Волгограда и Волжского сегодня, 3 ноября, придется хорошенько продумать маршрут из одного города в другой. Движение на дороге через Краснослободск снова встало из-за ремонта полотна на мосту через ерик Судомойка. А ведь еще даже не наступил час-пик, автомобилисты не ринулись активно с работы в соседние города. Но на трассе в Волго-Ахтубинской пойме уже выстроилась многокилометровая пробка в обе стороны. На момент 17.00 портал «Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивал в 5 баллов - «движение плотное». Затор в сторону Волжского тянется от поста ДПС на «танцующем» мосту. Еще длиннее пробка из Волжского – от поворота на хутор Закутский до ерика Судомойка. Это порядка шести километров. Если дорожные работы не прекратятся, сложно представить, что будет твориться на трассе вечером вторника. Придется ехать через Волжскую ГЭС. По ней движение медленное, но оно хотя бы есть.

Фото: Яндекс.Пробки

Напомним, это не первый случай, когда проезд по трассе в пойме осложнен. 16 октября волжане не могли попасть из Волгограда в родной город, а волгоградцы - наоборот. Ремонт дороги рядом с Краснослободском и ряд ДТП на ней и Волжской ГЭС поставил перед автомобилистами вопрос: может быть, остаться ночевать на магистрали? Движение было парализовано, ожидание было настолько длительным, что у некоторых водителей заканчивался в машинах бензин.