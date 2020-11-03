Жуткое ДТП в Волжском: столкнулись маршрутка, автобус и иномарка

Спровоцировал тройное ДТП водитель иномарки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фотографии с места аварии, которая произошла сегодня, 3 ноября, в Волжском, уже облетели соцсети. В поселке Краснооктябрьской жестко столкнулись маршрутка, автобус и иномарка. К сожалению, есть пострадавшие.

Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошла авария примерно в 11.30 утра на улице Ленинской. По предварительной информации виновником этого тройного ДТП стал молодой водитель иномарки.

- За рулем «Мицубиси Диамант» был 21-летний молодой человек. Стаж вождения, как вы понимаете, у него невелик – всего три года. Направляясь по улице Ленинской он решился на рискованный обгон пассажирского автобуса. Иномарка вылетела на встречную полосу и практически лоб в лоб врезалась в пассажирскую «ГАЗель», за рулем которой был 47-летний мужчина. От удара маршрутку отбросило на автобус «Волжанин», - описывают подробности аварии в региональном Главке.

По счастливой случайности, все остались живы. Водители вообще почти не пострадали. В больницу с места ДТП увезли только одну из пассажирок маршрутного такси.

- На месте ДТП еще работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии, -добавляют в полицейском ведомстве.