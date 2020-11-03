Лучшим игроком «Ротора» в матче с ЦСКА болельщики признали Йосипа Чондрича

Несколько раз Чондрич по-настоящему выручил Ротор в игре с ЦСКА Фото: Екатерина СИМОХИНА

Болельщики «Ротора» выбрали лучшего игрока «Ротора» в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА. Им был признан голкипер Йосип Чондрич. За хорватского легионера сине-голубых в аккаунтах клуба в социальных сетях свои голоса отдали 62% болельщиков. Подавляющая победа, несмотря на то, что Чондрич не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Вратарь был бессилен перед выстрелом Алана Дзагоева в конце первого тайма. Однако Йосип отразил несколько других попыток «армейцев» забить гол. Голкипер отбил 5 ударов по воротам, в том числе совершив 2 суперсейва. Такие данные приводит сайт РПЛ со ссылкой на InStat.

На второй строчке опроса болельщиков «Ротора» расположился полузащитник Зурико Давиташвили – у него 16% голосов. Замкнул тройку лучшим защитник Олег Кожемякин, за которого проголосовали 13% опрошенных поклонников сине-голубых.