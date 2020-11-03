Михайловка, Городище и Камышин стремительно прирастают ковидом

В больницах на сегодня около 6,5 тысяч волгоградцев с ковидом и пневмонией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снова в Волгоградской области 211 положительных тестов на ковид за сутки. И большинство из них, как и всегда, приходятся на крупные города. В Волгограде плюс 86 новых заболевших коронавирусом, в Волжском – плюс 42. Стремительно прирастают заразой и другие лидеры по числу ковидных больных. В Михайловке – 15 случаев, в Городище и Камышине - по 14. В целом же на 3 ноября 2020 коронавирус получил распространение в 14 районах Волгоградской области.

География распространения коронавируса в Волгоградской обалсти. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, немало заразившихся на сегодня и в Ленинском районе – сразу 10 человек, в Среднеахтубинском – 7, в Чернышковском – 5. По четыре новых пациента ковидных госпиталей из Жирновского района и Урюпинска. В Быковском и Палласовском районах добавилось по трое заболевших коронавирусом. Еще в четырех муниципалитетах по одному: в Дубовке, Даниловском, Иловлинском и Кумылженском районах.

В целом же в регионе осталось лишь восемь районов, где заболевших менее ста. При этом в Волгограде число заразившихся приближается к десяти тысячам, в Волжском перевалило за 2,5 тысячи, также в лидерах Камышин, Среднеахтубинский и Городищенский районы. Здесь же больше всего и смертей.

Больше всего косит ковид возрастных волгоградцев - 125 человек на сегодня. Еще 33 пациента в возрасте 65+. Заболели и 24 школьника.