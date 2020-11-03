От коронавируса в Волгоградской области умерли трое мужчин

Скончавшиеся пациенты проживали в Волгограде, Камышине и Средней Ахтубе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ежедневно растет число жертв пандемии. 3 ноября стало известно о трех новых летальных исходах от коронавируса. Скончались трое мужчин, у которых были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

79-летний житель Волгограда обратился в поликлинику спустя 3 дня после первых признаков заболевания. Врачи назначили ему лечение на дому. Через несколько дней волгоградцу стало хуже, и он оказался в инфекционном госпитале. В клинической больнице №4 у него подтвердили ковид с двусторонней пневмонией.

Проблемы с сердцем и эндокринной системой были у и 62-летнего жителя Камышина. Он более недели лечился самостоятельно после проявлений то ли ОРВИ, то ли коронавируса. А когда камышанин сходил на прием к медикам, у него диагностировали двустороннее воспаление легких с подтвержденным COVID-19. Последовала госпитализация камышинскую горбольницу №1. Но время было упущено.

Врачи не смогли установить точную дату заражения 75-летнего мужчины из Среднеахтубинского района. В клиническую больницу №12 он попал уже в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и коронавирусом.

Все 3 пациента получали лечение в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ, в том числе в реанимации, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Однако вирус оказался сильнее.