В волгоградском облздраве пояснили, почему родным не дают опознавать тела ковидных умерших

Умерших от коронавируса людей хоронят в закрытых гробах, чтобы избежать заражения родных в ходе процедуры прощания. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Почему мы не можем в последний раз увидеть умершего деда?», «Почему нам не дают опознать тело?», «Я не знаю, кого мы хороним» - негодуют волгоградцы, чьи семьи столкнулись со смертью от коронавируса. На днях родственники умершего от ковида пенсионера буквально атаковала морг, требуя показать покойника. Но в патологоанатомическое бюро их не пустили. Жестоко? Неправильно?

- Ну, во-первых, сама процедура опознания – это криминалистический термин, а не медицинский. Этим занимаются органы судебно-медицинской экспертизы, а не патологоанатомические службы. Тела на вскрытия из ковидных госпиталей поступают патологоанатомам вместе с медицинской документацией, и работники бюро несут персональную ответственность за каждого, кто к ним поступает. Что касается выдачи таких тел родственникам, то вся процедура четко прописана противоэпидемиологическими правилами. К сожалению, коронавирус долго сохраняет свою активность, поэтому даже в моргах есть «красная зона», и там патологоанатомы работают в защитных костюмах, дабы избежать заражения. Именно поэтому и исключаются контакты родственников с умершим до момента захоронения – чтобы никто не заразился и не заболел, - пояснил на брифинге заместитель главы волгоградского облздрава Николай Алимов.

Закрытые гробы с ковидными умершими, к сожалению, мера вынужденная.